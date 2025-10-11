Gert-Jan Bruggink derde in zaterdags hoofdnummer CSI Lier

In het hoofdnummer van de zaterdag op CSI Lier was 10.000 euro te verdienen dankzij Eric Berkhofs Van Mossel Automotive Group. Als nummer 3 van het 1,40m. met barrage pikte Gert-Jan Bruggink 1.500 euro daarvan mee met de achtjarige Fellow de Will (v. For Pleasure), de dikste envelop die de ruin tot nog toe won.
De winst en de tweede plaats ging naar Belgen: Christophe Vanderhasselt won met Pimpernel Vitseroel (v. Numero Uno) en tweede werd Jeroen de Winter met de voormalig winnaar van de Belgische hengstencompetitie Leandro VG (v. Gitano v. Berkenbroeck).