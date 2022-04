Gert Jan Bruggink doet uitstekend mee in Riesenbeck

Het waren de thuisrijdende Duiters die vandaag in het hoofdnummer van CSI Riesenbeck de dienst uitmaakten. Maar ook Gert Jan Bruggink deed uitstekend mee in deze rubriek, een 1,45 m direct op tijd. Met That's Mie Z (That's Life x Numero Uno), die hij begin dit jaar overnam van zijn echtgenote Pia-Luise Aufrecht, werd de ruiter vierde.

Marco Kutcher bleek niet te kloppen. Hij reed Origi van de Maltahoeve (v. Marius Claudius) in 64,19 seconden door het parcours. Richard Vogel had er met Churchill (v. Cassito) 64,37 seconden voor nodig en werd met die tijd tweede. Christian Hess klokte met Untouched (v. Uriko) de derde tijd van 65,81 seconden. Daarachter dus Gert Jan Bruggink met die That’s Mie Z in 66,01 over de eindstreep kwam.

Uitslag

Bron: Horses.nl