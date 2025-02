Gert-Jan Bruggink en Viggo tweede in 1,40m Valencia

Gert-Jan Bruggink en de Vigo d'Arsouilles-zoon Viggo zijn vanmiddag tweede geworden in het viersterren 1,40m in Valencia. In het direct op tijd kwam Bruggink slechts twee tienden van een seconde tekort om Victor Bettendorf en Golden Nice Denfer (v. Diamant de Semilly) van de overwinning te houden.

In de ruim vijftig combinaties tellende rubriek gingen Gert-Jan Bruggink en de elfjarige AES-ruin Viggo als eerste van start. Viggo, die in Valencia zijn eerste CSI van dit jaar springt, kwam in het 1,40m-parcours foutloos rond in 59,65 seconden. Daarmee zette de ruiter gelijk een goede prestatie neer, alleen Victor Bettendorf wist die tijd te verbeteren. Het was voor de combinatie de tweede overwinning op rij: een dag eerder wonnen ze het twee fasen over 1,40m. De top drie werd compleet gemaakt door James Smith en de KWPN’er Ibrahim (v. Eldorado van de Zeshoek). De Brit finishte foutloos in 60,08 seconden.

Uitslag.

Bron: Horses.nl