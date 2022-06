Gert Jan Bruggink in de prijzen in rankingproef Riesenbeck

Als Gert Jan Bruggink en That's Mie Z (v.That's Life) die ene fout niet hadden gemaakt dan zouden ze deze rankingproef van 1.45 direct op tijd in Riesenbeck hebben gewonnen. Met zijn tijd van 67.11 seconden was hij sneller dan de winnaar Eoin McMahon die er met Chacon 2 (v.Chacco Blue) 67.17 over deed om te finishen en de 6375 euro te claimen. Derde werd de Duitser Torben Köhlbrandt met Happy Time 6 (v.Quality Time).