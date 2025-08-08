Gert Jan Bruggink met Vigalio Sho Z tweede in 1.50m Šamorín

Eline Korving
Gert-Jan Bruggink, hier met Vigalio SHO Z Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl

Gert Jan Bruggink zette vanmiddag met de elfjarige bij Zangersheide geregistreerde Vigalio Sho Z (v. Vigo d'Arsouilles) een goede prestatie neer in het 1.50m direct op tijd in Šamorín. Bruggink stuurde de schimmel foutloos rond en klokte met 70,04 seconden de tweede tijd.

Door Eline Korving

Bruggink vormt al sinds februari 2022 een combinatie met de hengst. Eind juni droegen ze nog bij aan de derde plaats in de eerste halve finale van de Nations Cup in Budapest.

Winkelmann 1,66 seconden sneller

Rupert Carl Winkelmann trok met de twaalfjarige KWPN’er Imodo (v. Quasimodo Z) aan het langste eind en schreef de rubriek op zijn naam. Hij raakte met de ruin het hout niet aan en was 1,66 seconden sneller dan Bruggink. De Duitse springruiter rijdt Imodo sinds februari. Begin juni werden ze nog derde in de Grand Prix over 1.55m in Maubeuge. Van 2022 tot en met 2024 zat Mel Thijssen in het zadel van de ruin.

Viehweg derde

Michael Viehweg nam de derde prijs in ontvangst met de tienjarige Cyrill (v. Comme il Faut). De Duitser hield de lei schoon met de ruin en kwam over de eindstreep in 70,34 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl

