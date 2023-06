Gert Jan Bruggink scoort in GP-kwalificatie Kronenberg

Gert Jan Bruggink was vandaag goed op dreef in het hoofdnummer van CSI Kronenberg, een 1,45 m met barrage die tevens geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs. Met Vigalio Sho Z (Vigo d'Arsouilles x Come On) legde hij het barrageparcours af in de snelle tijd van 32,12 seconden en werd daarmee derde.