Gert-Jan Bruggink terug in de ring in Hagen

In het Duitse Hagen bij Hof Kasselmann is een wedstrijd gaande en hier is Gert-Jan Bruggink na een lange revalidatie periode naar toe gereisd. En niet zonder succes. Hij eindigde op de vijfde plaats met Floris (Vampire x Aldatus) en op de zevende plaats met Chabala (Chacco Blue x Balou du Rouet).