Gert Jan Bruggink tweede in GP Peelbergen

Marlon Modolo Zanotelli was in de 2* GP van De Peelbergen over 1,45m iedereen te snel af. De Braziliaan was met Heureuse Nouvelle WH (v. Cardento) maar liefst twee seconden sneller in de barrage dan Gert Jan Bruggink, die met Vigalio Sho Z (v. Vigo D Arsouilles) tweede werd. Opvallende derde was de dertienjarige Clintrexo onder Christian Ahlmann.

Kim Emmen werd vierde met Island V G (v. VDL Zirocco Blue). Ook Joost Martens klasseerde zich, met Iceman Elrite (v. For Pleasure). Hij werd achtste.

Clintrexo in de opbouw

Christian Ahlmann tekende met Clintrexo Z (v. Clintissimo Z) voor plaats drie. Een vrij opvallende combinatie in de uitslag van deze 2*. Het toppaard van Ahlmann sprong tot oktober 2021 op het allerhoogste niveau. De laatste twee 5* wedstrijden waren echter niet volgens plan verlopen. In Lyon moest Ahlmann in de Wereldbekerwedstrijd afgroeten en in Verona liep het duo tegen drie balken aan. Daarna was de dertienjarige schimmel een jaar niet meer in de ring gezien. Tot vorige maand op het CSI 2* van St Tropez, waar hij een 1,30 en een 1,35 sprong. Na een uitstapje naar Opglabbeek waren er voor Clintrexo in Kronenberg dit weekend voor het eerst weer top tien noteringen.

Uitslag

Bron: Horses.nl