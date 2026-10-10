Gert-Jan Bruggink tweede in Grand Prix Lier, Garofalo wint met Lambrusco

snelste de het Bruggink, anderhalve de in verschil waren er die verschillen tussen van seconden, zat combinatie. foutloos. Van met een was Garofalo zeven seconde. zes tijd seconden en nummer 40,46 de de minder dan in combinaties en daarmee De onderlinge duidelijk zes maakte de klein: finish bleven bereikte 42,18 foutloze barrage

hervindt winnende Garofalo vorm

de voortvarend. het gevolgd overwinning jaar de ze ook het Opglabbeek in Helsinki schreef door bij van op de in wonnen in het 1,50m-debuut. duo Prix Lambrusco Tussendoor Grand begonnen en In naam Grand Garofalo februari Prix-zege maart. Riesenbeck,

combinatie top in naar enkele een topvorm in zege de vijf, Na meerdere waarbij de balk waren klasseringen In liet Lier in keren resultaten de maar de opnieuw beneden met ook Opglabbeek te ging. weer zien wisselender, verkeren.

sterk blijft presteren Bruggink

op van de verzamelde Bedizzole. top Een de goed de het meerdere in Ook Prix-kwalificatie. Vorige tien-klasseringen Grand Bruggink was maand duo Italiaanse zijn overwinning tijd dreef. hoogtepunten de het Will en Fellow tweesterren laatste de in

Uitslag.

Bron: Horses.nl