Gert-Jan Bruggink tweede in Grand Prix Lier, Garofalo wint met Lambrusco

Gert-Jan Bruggink en Fellow de Will (v. For Pleasure) zijn zaterdagavond als tweede geëindigd in de tweesterren Grand Prix van Lier. Bruggink opende de barrage met een overtuigende foutloze ronde en leek lange tijd een gooi te doen naar de overwinning. Uiteindelijk moest hij alleen Giampiero Garofalo voor zich dulden. De Italiaan stuurde de KWPN-goedgekeurde hengst Lambrusco (v. Entertainer) naar de winst.
snelste de het Bruggink, anderhalve de in verschil waren er die verschillen tussen van seconden, zat combinatie. foutloos. Van met een was Garofalo zeven seconde. zes tijd seconden en nummer 40,46 de de minder dan in combinaties en daarmee De onderlinge duidelijk zes maakte de klein: finish bleven bereikte 42,18 foutloze barrage
hervindt winnende Garofalo vorm
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sterk blijft presteren Bruggink
op van de verzamelde Bedizzole. top Een de goed de het meerdere in Ook Prix-kwalificatie. Vorige tien-klasseringen Grand Bruggink was maand duo Italiaanse zijn overwinning tijd dreef. hoogtepunten de het Will en Fellow tweesterren laatste de in
Uitslag.
Bron: Horses.nl
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