Gert-Jan Bruggink tweede in Grand Prix Lier, Garofalo wint met Lambrusco

Savannah Pieters
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Gert-Jan Bruggink tweede in Grand Prix Lier, Garofalo wint met Lambrusco featured image
Gert Jan Bruggink, hier met Vigalio SHO Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Gert-Jan Bruggink en Fellow de Will (v. For Pleasure) zijn zaterdagavond als tweede geëindigd in de tweesterren Grand Prix van Lier. Bruggink opende de barrage met een overtuigende foutloze ronde en leek lange tijd een gooi te doen naar de overwinning. Uiteindelijk moest hij alleen Giampiero Garofalo voor zich dulden. De Italiaan stuurde de KWPN-goedgekeurde hengst Lambrusco (v. Entertainer) naar de winst.


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