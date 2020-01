Gert-Jan Bruggink weer in het zadel

Gert-Jan Bruggink is 2020 goed begonnen en heeft zaterdag voor het eerst weer op een paard gezeten. Precies een jaar gelden viel de ruiter thuis tijdens de training van een jong paard en liep daarbij een gecompliceerde heupbreuk op. "Eigenlijk had ik rond 1 december alweer op een paard willen zitten, maar toen voelde mijn lichaam nog niet goed genoeg aan", vertelde de ruiter aan Hippisch Twente.

Bruggink vertelt verder dat hij op de minuut af precies één jaar na zijn ongeluk weer is opgestapt. “Een bewuste keuze en een emotioneel moment. Er waren twee dingen mogelijk, ik kon erop blijven zitten of er zou weer een ambulance moeten komen, maar dat laatste is gelukt.”

Bron: Hippisch Twente