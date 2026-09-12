Gert Jan Bruggink wint GP-kwalificatie Bedizzole

Ellen Liem
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Gert Jan Bruggink wint GP-kwalificatie Bedizzole featured image
Gert-Jan Bruggink, hier met Vigalio SHO Z Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Gert Jan Bruggink heeft Fellow the Will (v. For Pleasure) uitstekend aan het springen in Borgo La Caccia – Bedizzole. Op het CSI in Italië werd de combinatie vrijdag met een foutloze rit negende en vandaag ging daar nog een schep bovenop. In het het tweefasen over 1,40 m., tevens kwalificatie voor de Grote Prijs, greep Bruggink de zege.


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