Gert Jan Bruggink wint GP-kwalificatie Bedizzole

Gert Jan Bruggink heeft Fellow the Will (v. For Pleasure) uitstekend aan het springen in Borgo La Caccia – Bedizzole. Op het CSI in Italië werd de combinatie vrijdag met een foutloze rit negende en vandaag ging daar nog een schep bovenop. In het het tweefasen over 1,40 m., tevens kwalificatie voor de Grote Prijs, greep Bruggink de zege.
Bruggink 37 Will. daarmee klokten er winst. onder Jan seconden met Zij van seconden het the combinaties de 67 Gert de met drie veld Fellow 36,39 doken en In grepen als snelste
Henriksen O’Connor en
(v. die drie Met eerst de Catwoman kwam O’Conner vd amazone in met compleet finishte 36,5 Henriksen nieuwe (v. Donkhoeve door Cian seconden. Z buurt. Zirocco werd samen in de een Blue), de het in Catover) Italië B dichtst combinatie: De voor verschenen. gemaakt Therese Zenith top ring VDL Soehol in het
Uitslag
Horses.nl Bron:
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