Geweldige overwinning voor Greve in Grand Prix Friesland: ‘Ik kijk alleen nog maar vooruit’

De afsluitende SLTN Grand Prix op Indoor Friesland, met barrage over een hoogte van 1,55m., is gewonnen door Willem Greve en Highway TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek). Acht combinaties mochten terugkomen voor de barrage, zeven uit Nederland en één uit Duitsland. Met een eindtijd van 35,95 seconden veroverden Greve en de twaalfjarige hengst de eerste plek. Voor de ruiter uit Markelo is dit zijn tweede zege in het hoofdnummer van Indoor Friesland sinds de comeback in 2022.

De volledige top drie bestond uit Nederlandse combinaties. De tweede plaats was voor Marc Houtzager met zijn zestienjarige merrie Sterrehof’s Dante (v. Canturano I), die in 36,90 seconden over de finish kwam. Dit duo weet steeds te pieken op het juiste moment. Jur Vrieling eindigde op de derde plaats met zijn elfjarige merrie Helwell du Chabus (v. Elvis Ter Putte) en klokte 37,11 seconden.

‘Mooie opsteker’

“Ik kijk niet meer achterom, alleen vooruit. De twee overwinningen van Highway TN hier in Leeuwarden zijn een mooie opsteker en een geweldig begin van het winterseizoen. Ik ben ontzettend dankbaar voor iedereen die achter me is blijven staan de afgelopen maanden”, vertelt Greve na afloop. “Ons basisparcours begon soepel, maar de driesprong was lastig en voor veel combinaties een struikelblok. Highway TN heeft echter veel ervaring en voelde sterk aan. Jeroen gaf me vlak voor de barrage nog een waardevolle tip: doorrijden, maar niet té snel.”

Te weinig 3*-wedstrijden

“Indoor Friesland 2024 was, net als de vorige edities, geweldig. Friesland is altijd al een echte paardenprovincie geweest, en dat merk je. Gisteren was de zaal vol, vandaag weer, zelfs vanochtend toen de pony’s aantraden. Er zijn veel te weinig drie-sterrenconcoursen; het zijn vaak twee- of vijfsterrenwedstrijden, terwijl die tussenstap zo belangrijk is. Indoor Friesland biedt daarnaast een prachtig totaalpakket voor liefhebbers van paardensport: van Friezen en pony’s tot tuigpaarden en nationale rubrieken. We werken er allemaal graag aan mee. Kijk maar naar vanochtend, toen Vincent speciaal uit Oliva kwam om de ponyruiters te helpen, en Maikel, Jur, Jeroen en ik al om 8.00 uur klaarstonden.”

Samen komen, topsport en volkssport

Drie edities Indoor Friesland 2.0, drie Nederlandse overwinningen: Willem Greve, Jeroen Dubbeldam, en nu opnieuw Willem Greve. “Indoor Friesland 2024 in drie woorden? Samen komen, topsport, volkssport. Ik kijk nu al uit naar volgend jaar! Jullie sportdirecteur Yvonne van Bergen mag me alvast noteren. Overigens heb ik met ambassadeur Jeroen Dubbeldam afgesproken dat hij de Grote Prijs volgend jaar weer mag winnen, we doen om en om.”

Bron: Persbericht