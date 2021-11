GFE koopt Jilbert van ’t Ruytershof en zet jeugdamazone Ouedraogo erop

Stoeterij Van de Helle heeft afgelopen zaterdag bekend gemaakt dat de BWP Elite hengst Jilbert van ’t Ruytershof (v. Numero Uno) is verkocht aan Groupe France Élevage en vertrekt naar Frankrijk. Nadat de hengst in april werd overgenomen door de achttienjarige Alexander Housen krijgt hij nu de 19-jarige amazone Ramatou Ouedraogo op zijn rug.

De twaalfjarige hengst is de zoon van Numero Uno die internationaal furore maakte onder Marco Kutscher. Moeder van de hengst Gianthina van ’t Ruytershof is een dochter van Cartani 4, zoon van Carthago. Grootmoeder Diamanthina van ’t Ruytershof is de zus van Emerald van ’t Ruytershof en was onder Constant Van Paesschen en later Niels Bruynseels succesvol op internationaal niveau.

Carrière

De hengst verscheen voor het eerst op het internationale toneel met de Zweedse amazone Erica Swartz. Constant van Paesschen nam vervolgens de teugels van de toen zevenjarige BWP’er over en deed later goede zaken in de Global Champions Tour. Het duo sprong onder meer naar een vijfde plaats in de Grand Prix van Rome, een zevende plaats in de Grand Prix van Berlijn en een overwinning voor de Rome Gladiators in de Global Champions League in Valkenswaard. Patrick Lemmen nam in 2019 de teugels over na de gestopte samenwerking tussen Stoeterij Van de Helle en van Paesschen.

Van Housen naar Ouedraogo

In april 2020 werd de hengst overgenomen door Alexander Housen. Het duo behaalde een tweede plaats in de CSIOY Nations Cup in Opglabbeek en reden naar de overwinning in de U25 Grand Prix in Valkenswaard. De hengst zal zijn carrière voortzetten onder de jonge amazone Ramatou Ouedraogo.

Bron: Stoeterij Van de Helle/ Horses