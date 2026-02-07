Giampiero Garofalo wint Grand Prix van Riesenbeck met KWPN-hengst Lambrusco

Petra Trommelen
Giampiero Garofalo wint Grand Prix van Riesenbeck met KWPN-hengst Lambrusco featured image
Lambrusco (Entertainer x Lux Z) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Petra Trommelen

In de tweesterren Grand Prix van Riesenbeck streden 58 combinaties om de overwinning, maar slechts zeven ruiters wisten de barrage te bereiken. Daarvan bleek de KWPN goedgekeurde-hengst Lambrusco (v. Entertainer, fokker: L. Keunen-Hanssen, Ger: HX Breeding / Pieter Keun) samen met Giampiero Garofalo de snelste. Met een razendsnelle tijd van 40,06 seconden pakte de combinatie overtuigend de overwinning


