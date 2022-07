Giavanna Rinaldi wint Rolex ‘Pan American’ 5* Grand Prix, Kent Farrington wint 2*

Naast al het springgeweld wat afgelopen week van start ging in Aken stond aan de andere kant van de grote waterplas een Rolex 'Pan American Grand Prix' op het programma. De 5* Grand Prix in Spruce Meadows wil ten prooi aan de relatief onbekende Giavanna Rinaldi met haar Cosmona (v. Cosmeo).

Voor Rinaldi was het haar eerste 5* rubriek. Om dan een Rolex Grand Prix te winnen is een bijzonder knappe prestatie. In totaal kwamen er dertig combinaties aan start in het parcours van veertien hindernissen en zeventien sprongen. Het was een zware opgave want slechts twee combinaties wisten de barrage te halen. Naast Giavanna Rinaldi was dit de Mexicaanse ruiter Jose Antonio Chedraui in het zadel van Mighty Mouse (v. Quartz Adelheid Z). Chedraui voerde de druk op door een foutloze barrage te rijden in een tijd van 51.13 seconden. Rinaldi was hier niet van onder de indruk en haalde bijna vijf seconde van deze tijd af: zij finishte foutloos in 46.23 seconden.

Kent Farrington wint 2*

Naast de Pan American Grand Prix werd er ook een CSI2* Grand Prix uitgeschreven. Kent Farrington zadelde voor deze proef Chato Lou (v. Chacco-Blue) en was daarmee iedereen te snel af. Tien combinaties haalde de barrage maar Farrington wist ze allemaal te kloppen door foutloos te finishen in een tijd van 43.14 seconden.

Bron: Sprucemeadows