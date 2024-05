Gill wint hoofdnummer Ermelo, Van den Brink op twee en Dubbeldam op drie

Het was een Nederlands feestje in het hoofdnummer van de dag, een 1,45 m. met barrage, in Ermelo. Althans, bijna want hoewel winnaar Alex David Gill uit Groot-Brittannië komt, rijdt hij in Nederland voor VDL Stud. Dennis van den Brink won woensdag ook al een rubriek en werd nu knap tweede. Met zijn nieuwe troef doet Jeroen Dubbeldam ook weer vooraan mee: goed voor de derde prijs.

Van de 53 combinaties drongen er negen door tot de barrage. Vijf daarvan lukte het om ook in de beslissende omloop tegen de klok de lei schoon te houden. Alex David Gill en VDL Kelton (v. Bubalu VDL) doken met de snelle tijd van 32,61 als enige onder de 33 seconden en waren zo de verdiende winnaars.

Van den Brink op dreef

Ook Dennis van den Brink is lekker aan het springen in Ermelo. Woensdag won hij al het 1,40 m. met Jignipes Eickenrode (v. Zirocco Blue VDL) en vandaag zette de ruiter met Aonia Domain (v. Mylord Carthago) een super resultaat neer: in 33,42 seconden sprong het duo naar de tweede prijs.

Dubbeldam derde

Jeroen Dubbeldam vormt een relatief nieuwe combinatie met Trezeguet (v. Turmalin), die hij sinds afgelopen februari uitbrengt in de internationale sport. Vorige maand sprongen ze Gorla Minore naar hun eerste topklassering en werden toen tweede. Vandaag reed Dubbeldam de 11-jarige ruin in 33,79 seconden door het barrageparcours wat goed was voor de derde prijs.

Garrigan en Been

De Ierse ruiter Matt Garrigan stuurde Jaguar (v. Corporal VDL) naar de vierde plaats. De top vijf werd compleet gemaakt door Remco Been met Lucy T (v. Comme il faut).

Uitslag

Bron: Horses.nl