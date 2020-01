Gilles Botton’s topper is niet meer

Vaillant du Pachis (v. Heartbreaker) is op 22-jarige leeftijd gestorven. De hengst, met een stokmaat van 1.60m, werd op het hoogste niveau uitgebracht door Gilles Botton. De Belg reed de BWP'er in 2008 en 2009. In november 2010 liep het paard zijn laatste wedstrijd onder het zadel van Fabienne Daigneux-Lange.

Jean-Yves en Christine Pirotte kochten de hengst als vierjarige voor hun dochter met het oog op de dressuurwedstrijden. Bij zijn eerste dressuurwedstrijd sprong Vaillant du Pachis over de hekjes. Botton: ”Christine vroeg aan mij of ik hem wilde rijden om het seizoen met hem af te maken. Ik bracht hem als 5,- 6, – en 7-jarige op wedstrijden uit. Als 8-jarige reed hij zijn eerste internationale wedstrijd.”

Groot hart

Botton: ”Ik heb altijd van dit paard gehouden. Door hem was het mogelijk om aan landenwedstrijden deel te nemen. Door hem heb ik echte liefde voor het Heartbreaker-nageslacht ontwikkeld. Vaillant had een hart dat veel groter was dan zijn grootte.”

