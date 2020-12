Giovani de la Pomme op 14-jarige leeftijd met pensioen

De BWP hengst Giovani de la Pomme (v. Shindler de Muze), die de laatste maanden door Sadri Fegaier werd uitgebracht op 1.50m-niveau, gaat op 14-jarige leeftijd met pensioen.

Voor Giovani de la Pomme is zijn sportcarrière ten einde gekomen. De hengst gefokt door Geert Bartsoen – Haras de la Pomme, zal bij Groupe France Elevage worden ingezet voor de fokkerij.

Sportprestaties

Giovani de la Pomme bracht het grootste gedeelte van zijn carrière door onder het zadel van Maëlle Martin. Het duo kwam aan de start op verschillende CSI5 *-wedstrijden. In 2016 namen zij deel aan de Grand Prix van Genève en Parijs. Zij behaalden datzelfde jaar de tweede plaats bij de wereldbekerkwalificatie in Stuttgart. In mei 2018 nam Julien Épaillard de teugels van de hengst over. De Fransman bereikte met de zoon van Narcotique II de Muze het hoogste niveau. Épaillard eindigde met de hengst als zevende in de Global Champions Tour in Hamburg. Daarna werd Giovani de la Pomme in juni 2018 overgedragen aan Sadri Fegaier, die in september voor de laatste keer met de hengst uit kwam in de CSI2* wedstrijd in Saint-Tropez.

Dromen verwezenlijken

Martin: “Allereerst denk ik dat zijn pensioen welverdiend is! Giovani is het paard dat mij mijn beste momenten in de sport heeft gegeven. Dankzij hem heb ik het CSI5*- niveau kunnen halen. Door hem kon ik ook meedoen aan mijn eerste landenwedstrijd bij de Senioren. Dit paard heeft me in staat gesteld mijn dromen te verwezenlijken en mijn ambitie te volgen.”

Beste herinneringen

”Mijn twee beste herinneringen met Giovani waren onze overwinning in Saint- Lô in de CSI3* Grand Prix, waar hij een ongelooflijke prestatie neerzette. Dan was er ook nog onze tweede plaats op de German Masters in Stuttgart waar Giovani opnieuw briljant presteerde. Ook al voelde ik me een beetje jong en onervaren bij zo’n populaire wedstrijd, Giovani deed alles goed wat hem werd gevraagd!”

