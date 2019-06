Girlpower op eerste dag CSI Youth in de Peelbergen

In twee van de drie springrubrieken op het jeugd CSI bij de Peelbergen gingen vandaag amazones aan de leiding. In het 1.35m uitgeschreven voor de junioren en U25 stond Skye Morssinkhof voor Nederland in ruim twee seconden los bovenaan. In de Big Tour 1.40m proef werd er barrage verreden, waarin de Duitse Pheline Ahlmann de goedgekeurde Dialo (v. Diarado) naar het eerste geld stuurde.

In de openingsrubriek zette Tatum Michelle Scheich met Bolivia RK de beste Nederlandse prestatie neer. De Groningse moest alleen de pupil van Emile Tacken, Tamim Alabdulkarim met zijn paard Dageraad (v. Numero Uno), voor laten gaan in de Junioren & U25 proef. De ruiter uit Saudi-Arabië reed vorige week in Kronenberg al diverse topklasseringen bij elkaar en pakte vandaag de winst met ruim twee seconden minder op de teller dan de nummer twee.

Abonnement

“Het lijkt wel alsof we een abonnement op de tweede plaats hebben de laatste tijd”, lacht Scheich na afloop van de twee fasen rubriek over 1.25m. De achttienjarige juniorenamazone maakte een maand geleden in Bonheiden haar rentree met de twaalfjarige Bolivia RK. De ruin bleek uitstekend hersteld van een operatie eerder in dit jaar en benadrukte zijn vorm met een tweede de plaats in de CSI1* Grote Prijs in België.

Planning

“Ik probeer een keer per maand internationaal te starten. Dit jeugdconcours paste dan ook perfect in de planning. Ik rijd sowieso graag bij de Peelbergen, dus het kwam zo mooi uit”, gaat de leerling van het Johan Cruijff college verder. “We hebben bewust voor deze school gekozen, om de paardensport goed te kunnen combineren”. Tatum traint met de vier paarden die ze rijdt bij haar vader. “We hebben thuis ongeveer 20 paarden staan. Dat zijn niet allemaal wedstrijdpaarden, er staan ook aardig wat oudjes bij. Zoals mijn oude pony’s, die genieten allemaal van hun pensioen”.

Morssinkhof

Skye Morssinkhof nam knap bezit van de eerste plaats in het 1.35m. Met Checkpoint Chacco (v. Chacco-Blue) reed ze de tweede fase van het parcours in 30.81 seconden. De laatste combinatie op de startlijst, Meike Zwartjens en Gaillard de la Pomme, sloten in 33.08 aan op de tweede plaats. De nummer één van het 1.40m, Pheline Ahlmann (geen familie van Christian Ahlmann), werd in deze rubriek de derde met Baloubet du Rouet-merrie Bluna 28 in 33.28 seconden.

Voor alle uitslagen, klik hier.