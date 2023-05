Giulia Martinengo Marquet wint voor eigen publiek CSIO3* Grand Prix Gorla Minore

De CSIO3* Grand Prix op de Longines EEF Nations Cup in Gorla Minore kende met Giulia Martinengo Marquet de gedroomde winnares. De Italiaanse en Scuderia 1918 Calle Deluxe (v. Cesano II) waren verreweg het snelst in elf combinaties tellende barrage. Met een tijd van 38,18 waren ze meer dan twee seconden sneller dan Rodrigo Giestiera Almeida en Quirados Z (v. Quidam de Revel).

“Ik ben heel blij, het winnen van deze Grand Prix is een goed resultaat dat mijn positieve gevoelens over Scuderia 1918 Calle Deluxe bevestigd. Hij verkeert sinds het begin van dit jaar in uitstekende vorm en hij sprong hier afgelopen vrijdag ook al heel goed in de Nations Cup hier in Gorla Minore. Winnen voor het thuispubliek is heel emotioneel en ik ben blij dat het met hem gelukt is”, vertelt Martinengo Marquet.

Twee Portugezen op het podium

Rodrigo Giestiera Almeida en zijn Zangersheide-gefokte ruin Quirados Z openden de barrage met een foutloze rit in 40,35 seconden. Lange tijd bleef de Portugees daarmee aan kop staan, alhoewel landgenoot Adir Dias de Abreu en Dartanion (v. Dibadu L) met 40,73 wel heel dichtbij kwamen. Als één na laatste starter verpulverde Martinengo Marquet de tijd van Giestiera Almeida en mocht daarmee de hoofdprijs van 13.750 euro in ontvangst komen nemen.

Bron: Horses.nl/Persbericht