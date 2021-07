Glamour Girl met Von Eckermann naar winst in 1m50

Op het CSI 5* in Dinard is de tienjarige KWPN-merrie Glamour Girl (v. VDL Zirocco Blue) de winst gepakt onder het zadel van de Zweed Henrik von Eckermann. Scott Brash werd tweede met Hello Vincent (v. Consul de Vie).

De derde plaats ging naar een oude bekende: Oak Grove’s Carlyle (v. Casall). De ruin – die voorheen door Jeroen Dubbeldam werd gereden – was te zien met de Ierse ruiter Daniel Coyle. Vierde werd de KWPN-ruin Fasther (v. Vigo d’Arsouilles met de Amerikaanse amazone Lillie Keenan. Kim Emmen was de enige Nederlandse in deze rubriek, zij kreeg twee balken met Jack van het Dennehof (v. Toulon).

Uitslag

Bron: Horses.nl