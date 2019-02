Glansrijke comeback voor Erika Lickhammer – Van Helmond

Na een verplichte rustperiode stuurde Lickhammer – Van Helmond SF-merrie Toupie du Quesnoy (v. Ogrion des Champs) knap naar de zege in de GP-kwalificatie bij De Peelbergen. De in Nederland gevestigde Zweedse dook in de 1.45m rubriek als enige onder de 30 seconden, bijna tot haar eigen verbazing. “Dit is Toupie haar tweede internationale proef pas, na een break van zes maanden. En ik zou eigenlijk vanavond in Asten rijden. Maar ik ben blij dat ik ervoor gekozen heb hier te blijven”, lacht de winnares.

De amazone, die in augustus vorig jaar in het huwelijksbootje stapte met Joris van Helmond, brak in oktober haar hand tijdens een CSI bij De Peelbergen. “Toupie was toen net weer in wedstrijdconditie, nadat ze door ons huwelijk en de honeymoon een break had gehad. In de periode daarvoor heb ik haar op aardig wat internationale concoursen gereden en zelfs enkele 1.50m proeven gesprongen. Maar door mijn blessure moesten we nu weer van vooraf aan beginnen”.

Asten of Kronenberg

Normaal gezien had ik dan ook ik Asten gereden. Ik bedoel, ik woon in Asten, ik rijd graag bij manege Heijligers en het was daar teamspringen vanavond. Maar omdat Toupie zo goed aanvoelde heb ik, in overleg met haar eigenaresse, besloten de ranking proef hier te rijden. Ik had speciaal gevraagd om een startplaats vooraan, met in gedachten dat ik niet eens foutloos zou blijven. De auto en groom stonden al klaar om ons naar Asten te haasten, maar toen mochten we barrage rijden”.

Duits tegengas

Van de 84 combinaties verworven er 19 een ticket voor het slotstuk. Daarin hield de Zweedse het tempo er goed in, draaide op het scherpst van de snede en pakte door het voorlangs steken naar de laatste steil de winst in 29.54 seconden. Daarmee voorkwam de amazone een volledig Duitse top vier. Het dichts bij haar tijd finishte Sebastian Adams. Met Cassini II-telg Carlo klokte hij uit in 30.28. Van hetzelfde stamboek sprong Holstein-hengst Lissino onder Karl Brocks in 31.02 rond, goed voor plaats drie.

Ranking debut

Voor Nederland was het wederom Joy Lammers die met KWPN’er Froukittaire het beste resultaat neerzette. Het ranking debuut van de Emilion-merrie eindigde met slechts 0.34 seconde meer op de teller als de nummer drie. Door dicht bij elkaar liggende eindtijden, kwam het paar in 31.36 niet verder dan plaats zes. Lammers vertegenwoordigde Oranje niet alleen. Bert-Jan Zuidema liet, tot diens eigen tevredenheid, met Diarado-merrie Fleurabella-V de chronometer stoppen in 32.05 seconden en eindigde als negende in het eindklassement.

Bron: persbericht