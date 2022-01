Glenn Knoester en Irish Coffee klasse apart in Exloo

De eerste starter in het hoofdnummer van CSI Exloo, een tweefasen over 1,40/1,45 bleek ook de winnaar. Dat was Glenn Knoester. Hij reed de bij het AES gekeurde hengst Irish Coffee PR (Emerald x Indoctro) van Robert Hatzmann en Petra Klapdoor in de snelle tijd van 26,76 seconden naar de zege.

Knoester was met Irish Coffee de enige combinatie die onder de 27 seconden finishte. De Ierse ruiter Conor Drain had er met Dialetto PS (v. Diarado) 27,42 seconden voor nodig en die tijd betekende de tweede plaats.

Steeghs en Geerink

John Steeghs en Vincent Geerink zorgden voor nog meer Nederlandse successen in de top 5. Steeghs stuurde Gomez (v. Eldorado van de Zeshoek) in 27,54 door het parcours en werd daarmee derde. Ook de vierde prijs bleef in Nederland. Daarvoor zorgde Vincent Geerink met Fifty Fifty (v. VDL Zirocco Blue).

Uitslag

Bron: Horses.nl