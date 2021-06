Glenn Knoester lacht het laatst

Met een verschil van slechts driehonderdste seconde hield Glenn Knoester zaterdag Doron Kuipers van zijn derde zege af op Outdoor Wierden en noteerde hij zelf zijn tweede. Met zijn ijzersterke zestienjarige vosruin Alpicor (v. Lupicor) won de ruiter uit Assendelft ook de finale van de Medium Tour van het CSI2 om de Roelofsen Horse Trucks Prijs over 1,40 meter.





De proef draaide uit op een enerverende finale, nadat aanvankelijk alleen derde starter Doron Kuipers het door parcoursbouwer Henk Linders uitgedokterde selectieve en technische traject zonder fouten en ook nog eens royaal binnen de tijd overmeesterde. De ene na de andere concurrent verslikte zich wel in een van de obstakels of moest bij de finish constateren dat de gerealiseerde tijd niet snel genoeg was. Pas ver in de tweede helft van het deelnemersveld kreeg Kuipers concurrentie. De extra rondgang werd uiteindelijk een strijd tussen een vijftal.

Zoals verwacht legde Kuipers de lat direct hoog met zijn negenjarige bruine ruin Huberth B (v. Verdi TN). Op zijn tijd van 35,57. seconde moest de Duitser Julius Ehinger met de twaalfjarige bruine merrie Borita 2 (v. Boritas) het antwoord net schuldig blijven (36,02). Met een prachtige rit slaagde Glenn Knoester met Alpicor wel: 35,54 seconde.





In slechtste geval vijfde



Een breed lachende winnaar na afloop: “Ik wist gewoon dat ik vol gas moest geven. In het slechtste geval was ik, ook met twee balken, vijfde geworden. Ik moest er wel voor gaan, je rijdt niet voor een tweede plaats. Het parcours in de barrage had mooie lange bochten, dat is voor Alpicor het mooiste. Hij is van nature al snel en ik heb veel met hem gewonnen. Hij heeft een abnormale instelling en gaat nog steeds knetterhard. Zijn gezondheid en instelling maken hem zo goed.”

Glenn Knoester heeft de vosruin al op stal sinds die acht jaar oud was. “We zijn samen begonnen in de klasse L, over 1,10 meter.”

Knoester had bij het verkennen van het parcours de zwaarte van de opdracht nog niet echt onderkend. “Bij het lopen voelde het als gewoon een mooie proef, maar er werden toch veel fouten gemaakt. Maar het was zeker niet lomp en de tijd stond eigenlijk ook wel goed. Vijf deelnemers in zo’n barrage is een mooi aantal.”



Achter Ehinger eindigde Caroline Müller, de Duitse schoondochter van oud-bondscoach Hans Horn, met haar elfjarige zwarte ruin Diarindo (v. Diarado) op een mooie vierde plek na een springfout in de extra rondgang. Henk Frederiks ging daarin niet echt voor de winst en besloot zijn optreden met een balk als vijfde.

Small Tour



Berber Dijkman was een klasse apart in de rubriek over 1,35 meter op tijd voor de Small Tour met haar rappe achtjarige bruine merrie Imoya Dice (v. Eldorado van de Zeshoek). Ze dook als enige onder de minuut: 59,41 seconden.

Kirsten Rikkert was ‘the best of the rest’ met een tijd van 61,76 seconde op de dertienjarige bruine merrie No Fear vd Tichelrij (v. Numero Uno). Henk Frederiks eindigde als vierde met zijn achtjarige donkerbruine merrie Impian D (v. VDL Bubalu) en Bas van der Aa tekende voor de vijfde plek met zijn tienjarige vosmerie Gaen (v. Quintago).



Andere rubrieken

Conor Drain toonde ook in Wierden aan met zijn elfjarige donkerbruine merrie Forever (v. Ingmar) in puike vorm te verkeren. Op het parcours over 1,30 meter voor de Big Tour van het CSI1 was hij superieur. Madée Schuttenbeld was een uitstekende tweede met haar dertienjarige bruine ruin Piccolo R (v. Centauer Z). Kuipers moest dit keer met de vierde positie genoegen nemen op zijn elfjarige donkerbruine ruin Fabulous (v.Harley VDL) en Hessel Hoekstra voegde weer een goede notering aan zijn prestatielijst toe door met de zevenjarige vosruin Just for Fun (v. Detroit VDL) vijfde te worden.





Nina Dubbeldam



Nina Dubbeldam was de belangrijkste uitdager van het Duitse supertalent Hennes Mühlenbeck in de finale van de Small Tour over 1,15 meter. De achttienjarige amazone uit Weerselo werd derde met haar twaalfjarige bruine merrie Ermita di Fer (v. Marius Claudius) en vierde met de vijftien jaar oude schimmelmerrie Canberra (v. Cardento). Ook zij was echter niet opgewassen tegen het springgeweld van de pas twaalfjarige Mühlenbeck, die met zijn negenjarige donkerbruine ruin Lord Jägerkrug M (v. Lord Ludwigsburg) in Wierden naar zijn derde zege snelde. Met zijn andere paard, de dertienjarige donkerbruine merrie Adwiga M legde de belofte van de oosterburen ook nog beslag op de tweede plaats. Pieter Jan de Visser stuurde zijn zesjarige bruine ruin Bamaday Z (v. Bamako de Muze) naar de vijfde positie.

Uitslagen

Bron: Persbericht