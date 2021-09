Goed begin voor Liesje Vrolijk in Arezzo

Vandaag schreef de jonge amazone Liesje Vrolijk de CSI2*-rubriek in Arezzo op haar naam. Tijdens het parcours zat de Nederlandse amazone in het zadel van de goedgekeurde KWPN-hengst Farfan M (v. Cantos). De combinatie zette twee foutloze rondes neer en finishte in 65,01 seconden.