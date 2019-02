Goed begin voor Sander Geerink in Krakow

Sander Geerink is goed begonnen op het CSI Krakow en pakte met Donner IK (v. Deauville van T&L) de overwinning in de hoofdrubriek van de dag. De Oostenrijkse ruiter Gerfried Puck en de Duitse ruiter Hardy Heckel maakten de buitenlandse top drie compleet.

Geerink was erg snel met de tienjarige vosmerrie in deze 1,40m-rubriek op tijd en klokte af op 60,08 seconden. Puck was met For Fun VT (v. Zirocco Blue) ook een stuk sneller dan de rest van de concurrentie, maar kon met zijn rit in 60,45 seconden niet voorkomen dat Geerink er met de overwinning vandoor ging.

Thuisresultaat

Heckel had DSP Charlott (v. Colestus) gezadeld voor deze rubriek en mocht zich na een rit in 63,05 seconden als derde opstellen voor de prijsuitreiking. Dawid Skiba zorgde vervolgens met Secret Weapon L (v, Bubalu VDL) voor het beste thuisresultaat en werd vierde.

Uitslag

Bron: Horses.nl