Goede Nederlandse resultaten bij jonge springpaarden

Op Sentower park was vanochtend een rubriek direct op tijd voor jonge springpaarden. De zevenjarige paarden sprongen over 1m30, de achtjarige over 1m35. De winst was voor de Belg Alexander Housen, die met de achtjarige BWP-goedgekeurde Casillas van de Helle (v. Casall) alle andere 74 combinaties te snel af was. De tweede plaats was voor een bijna-naamgenoot van zijn paard, de zevenjarige Casillias Z (v. Crowntano) onder het zadel van Nico Baerts.