Goede resultaten springjeugd in Hagen

Future Champions in Hagen is één van de belangrijkste internationale wedstrijden voor de jeugd. De Young Riders eindigden op een sterke tweede plaats in de Landenwedstrijd, de junioren van bondscoach Luc Steeghs werden zevende in hun Nations Cup. De Children-equipe van Edwin Hoogenraat eindigde op het podium op de gedeelde derde plaats, de ponyruiters werden in de Landenwedstrijd vijfde. In de Grote Prijzen kwam het beste resultaat voor Oranje op naam van Logan Fiechter, die met zijn pony Minerva For Play derde werd.

“Een goede wedstrijd”, vertelt Luc Steeghs. “Mijn Young Riders werden tweede in de Landenwedstrijd en vier junioren waren geplaatst in de Grote Prijs. In de landenwedstrijd hadden de Junioren hier en daar een pechfout. Maar er werd goed gereden. Dat heb ik liever dan een goed resultaat en dat er niet goed gereden wordt. In Hagen was er een sterk deelnemersveld. Dit was onze laatste serieuze test voor het Europees Kampioenschap. Ik heb inmiddels een goed beeld van de selectie en ben positief gestemd richting het EK.”

Wanneer Steeghs de namen van zijn EK-teams bekend maakt weet hij nog niet. “Ik moet me nog verdiepen in het vraagprogramma en dan weet ik ook wanneer ik de ruiters moet aanmelden.”

Het team dat tweede werd in Young Riders Nations Cup bestond uit: Tom Schellekens en Fiarabo (v. Diarabo) (0 – 4), Skye Morssinkhof met G-Vingino-Blue (v. Zirocco Blue VDL) (4 – 4), Iris Michels en Bugano de L’Abbaye (v. Ugano Sitte) (0 – 0) en Niels Kersten met Famous H (v. Diarabo) (1 – 4).

Children

“Over het resultaat van de Children ben ik heel tevreden. Na de eerste manche stonden we vierde. Daarna werd het parcours nog verhoogd. We hebben paarden met vermogen in ons team, dus dat was in ons voordeel. Ze reden goed en we konden nog een plaats stijgen”, aldus coach Edwin Hoogenraat. “ Yoni van Santvoort met Bulavsco (v. Verdi TN) (4 – 4), Daan Adams met Cherokee (v. No Limit) (0 – 4), Britt Schaper met In the Air (v. Air Jordan) (4 – 0) en Jersey Kuijpers met JK Horsetrucks Quanta Questa (0 – 0) vormden het team dat gedeeld derde werd met Duitsland.

Pony’s

In de pony Grote Prijs eindigde Logan Fiechter met Minerva For Play op de derde plaats. Direct daarachter mocht Milan Morssinkhof zich opstellen met de schimmel Carrick, waarmee zijn zussen ook al succesvol waren voor het Nederlandse team. “Ik ben er blij mee dat Carrick weer terug is. Hij past goed bij de rijstijl van Milan. In de landenwedstrijd ging het ook goed. We gingen met een sterk team van start en het ging redelijk goed in de Nations Cup. Het resultaat in de Grote Prijs was heel goed. Bij de pony’s zijn er een aantal die heel constant rijden. Dus ik ga wel voor een medaille op het EK. Dat geldt voor de Children ook. Maar je bent altijd afhankelijk hoe het op zo’n dag loopt.”



