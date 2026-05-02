Goud voor Nederlands ponyteam in Nations Cup Busto Arsizio

Petra Trommelen
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
De Nederlandse springjeugd heeft in Busto Arsizio sterk gepresteerd in zowel de officiële landenwedstrijd voor pony’s als een extra teamrubriek binnen het concours. In de ‘officiële’ Nations Cup voor pony’s pakte Nederland de gouden medaille. Het team bestond uit Chloë Yacob met Tabaluga SP, Soleil Bravenboer met Vagalam Merveilles, Lisa Broersen met Cup Cake en Mienie Vos met Nashville B. In een landenwedstrijd verreden binnen de Etrea’s Cup in Busto Arsizio reden de oranje jasjes daarnaast naar de tweede plaats.

