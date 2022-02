GP CSI2* Oliva prooi voor Jérôme Guery

Grupo Prom Diego won onder het zadel van Jérôme Guery vanmiddag de GP van het CSI2* concours te Oliva. De derde plaats was voor Pilar Lucrecia Cordon en Guust vd Katten Eeck (v.Zazu) achter de Franse veteraan Phillippe Rozier met Le Coultre de Muze (v.Presley Boy)

Nederlanders kwamen er niet aan te pas in de GP van het CSI2* in de Spaanse kustplaats Oliva. Het was België dat in de persoon van Jérôme Guery de overwinning greep.

Tijd was haalbaar

De tijd van 38.45 die Guery op de klok had gezet was goed haalbaar, alleen lukte het geen van de deelnemers aan de barrage dat zonder fouten te doen. Bart Clarys reed de snelste barrageronde. Met Geste vd Vitha (v.VDL Zirocco Blue) zette hij de chronometer stil op 37.07 seconden. Omdat er onderweg een balk viel belande hij daarmee op de zesde plaats. Ook Harry Charles was sneller maar alweer zat een gevallen paal een overwinning in de weg.

Bron: Horses