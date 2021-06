GP De Peelbergen: Duits kampioene Hinners wint weer, Bart van der Maat vierde

In de 1.45m Grote Prijs van Kronenberg was een glansrol weggelegd voor Duits dameskampioene Sophie Hinners. De voormalig stalamazone van Stal Hendrix eiste met verve de zege op. Ook Bart van der Maat gaf een optreden van formaat met Chicago 162 (v. Casall), goed voor de vierde plaats in de twee-ster finale.

In de basisomloop maakte parcoursbouwer Gerard Lachat het de zestig deelnemers niet eenvoudig. Met regelmatig uit de hoek gebouwde sprongen en lijntjes waarin controle vereist was leek het er voor de pauze op dat het een korte barrage zou worden. Maar uiteindelijk kwamen er alsnog tien combinaties retour en dat leverde spannende sport op.

IJzersterk

Voorin het barrageveld zette Sophie Hinners met Siec Converse (v. Callado 2) de tijd op scherp in 37,29 seconden. Middels een ijzersterk gereden ronde won de amazone niet alleen een mooi geldbedrag maar ook een ticket voor de Van Mossel Super Grand Prix. “Dit is de eerste keer dat dit paard een ranking rubriek springt”, glimt de bijzonder competitieve Duitse trots. “Hij dacht ook echt super goed mee. Ik vond zelf dat ik in het begin niet heel bijzonder snel was. Ik kon nergens een galopsprong weglaten, maar daarna konden we superfijn doorrijden.”

Dubbel kans

Hinners begon een aantal maanden geleden samen met haar partner Richard Vogel en diens kameraad David Will een eigen springstal. Dat de strijd in huize Hinners-Vogel nu extra aangewakkerd is moge duidelijk zijn. “Ik zet mijn miniatuur Audi nu langs die van Richard. Hij won hier in de Peelbergen eerder ook een ticket voor de Super Grand Prix. Eigenlijk moet je het zo zien, we hebben nu dubbel kans op een jaar lang rijden in een mooie auto”, lacht de winnares die het met alle andere ticketwinnaars eind december op zal nemen in de Van Mossel Super Grand Prix.

Mooi resultaat

Bart van der Maat deed met Chicago 162 (v. Casall) ook goede zaken. Op vrijdagavond werd het duo zesde in de GP-kwalificatie. Vandaag zette het paar de stijgende lijn voort door met zo’n twee seconden boven op de snelste barrage tijd te finishen. Van der Maat bracht de tienjarige ruin al eerder uit, toen hij nog voor Rolf-Goran Bengtsson reed. “Zijn eigenaren hebben na een tijdje besloten hem naar mij te brengen. Daar ben ik natuurlijk maar wat blij mee. Het is een heel scherp beestje en in een barrage als deze merk je wel dat hij nog wat ervaring mist, maar de vierde plaats is toch al een heel mooi resultaat.”

Spannend

Het bleef nog lang spannend in de slotrubriek. Olympiër Eiken Sato uit Japan reed met de voorzichtige Chacanno (v. Chacco-Blue) een bijzonder aanvallende rit, maar miste de winst met tien honderdste van een seconde. Duitser Jans Baackmann finishte met Cloudless 2 (v. Clarimo) zevenhonderdste van een seconde sneller dan Van der Maat en werd derde.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron: Persbericht