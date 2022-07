GP Knokke voor Cian O’Connor met Taj Mahal

Cian O'Connor ging er gisteravond met Taj Mahal (v. Emerald van 't Ruytershof) met de overwinning vandoor in de Grote Prijs van Knokke. Het Ierse duo was één van de slechts twee combinaties, die zonder fouten aan de finish kwam in de barrage van deze 1,55m-rubriek en was met een verschil van meer dan twee seconden goed voor de snelste foutloze rit.

O’Connor is lekker op dreef met de Zangersheide-hengst, die als zevenjarige reservekampioen was op het Belgisch kampioenschap, begin vorige maand wonnen ze ook al een 4*-rubriek over 1,50m in Wiesbaden. “Ik had niet verwacht dat we zouden winnen vandaag”, aldus O’Connor na afloop. “Hij is pas negen jaar en dit is zijn eerste 3*-Grand Prix, die ook nog onder kunstlicht werd verreden. Ik ben zo blij dat zijn vorige ruiter Dieter Vermeiren hem hier heeft zien winnen. Hij heeft hem zodanig opgeleid dat ik hem zo over kon nemen en naar een hoger level kon gaan, echt teamwork.”

Top drie

De andere foutloze rit in de barrage was van Kendra Claricia Brinkop met Nector Vd Bisschop (v. Echo van ’t Spieveld). De Duitse amazone stuurde de BWP-hengst in 41,58 seconden over de eindstreep en daarmee naar de tweede plaats. Laura Kraut was met Confu (v. Contact Me) met 37,92 seconden op de klok met afstand goed voor de snelste ronde in de barrage, maar liep hierbij vier strafpunten op en eindigde op de derde plek.

De Nederlanders, die in deze rubriek uitkwamen, eindigden niet in de prijzen.

Uitslag

Lees ook:

Bron: Persbericht