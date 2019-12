GP-kwalificatie Sentower Park voor Lisa Nooren met Dienellie

Lisa Nooren schreef afgelopen vrijdag in Opglabbeek de kwalificatie voor de Grote Prijs op haar naam met Dienellie (v. Berlin). Het duo, dat in oktober ook de GP won in Sentower Park, was net iets sneller dan de nummer twee, Christian Kukuk met Botar0 (v. Balou du Rout). In de Grote Prijs op zondag hield een balk de amazone uit de barrage. In deze rubriek ging de overwinning naar Cian O'Connor met Lazzaro Delle Schiave (v. Acodetto).

O’Connor eindigde vrijdag in de kwalificatie ook in de top drie, maar dan met Valdocco des Caps (v. Number One d’Iso).

Top drie Grote Prijs

In de GP was O’Connor bijna een seconde sneller in de barrage dan de nummer twee, Christian Weier. De ruiter uit Luxemburg stuurde Global (v. Nabab de Reve) in 41,58 seconden foutloos rond in de barrage, terwijl het Ierse duo in 40,72 seconden aan de finish was. Gudrun Patteet was met Sea Coast Crystal de Leau (v. Clapton) goed voor het beste thuisresultaat, zij werd derde.

Uitslagen

Bron: Horses.nl