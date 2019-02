GP-Lier voor Thibeau Spits, Van der Vleuten derde

Maikel van der Vleuten eindigde zondagmiddag in de Grote Prijs van Lier op de derde plaats met Beauville Z. De overwinning in deze 1,45m-rubriek was voor de zeventienjarige Thibeau Spits met Bellissimo Z, die met een supersnelle rit als enige onder de 35 seconden bleef in de barrage.

Voor Van der Vleuten en de Bustique-zoon was het het derde foutloze optreden dit weekend, maar de eerste keer een top drie-klassering. Donderdag eindigden ze op de twaalfde plek in de 1,40m-rubriek en vrijdag stonden ze net buiten de top drie in de 1,45m-rubriek.

Goed in vorm

Ook Spits en Bellissimo verkeerden in goede vorm dit weekend. Vrijdag schreef de ruiter, die volgende maand achttien wordt, al een overwinning in de 1,45m-rubriek op zijn naam met de merrie van Bamako de Muze. Zondag voegde het paar daar de GP-zege aan toe.

Top drie

Niels Bruynseels maakte met Kadaffi van Orti (v. Diamant de Semilly) de top drie compleet. Bruynseels was met 36,22 seconden op de klok geen bedreiging voor zijn landgenoot, maar was op zijn beurt wel anderhalve seconde sneller dan Van der Vleuten.

Nederlanders

Remco Been klokte met Holland van den Bisschop (v. Heartbreaker) de tweede tijd, maar liep daarbij vier strafpunten op. Dat leverde de negende plek op. Kevin Beerse en Fenia (v. Numero Uno) bleven wel foutloos en eindigden op de vijfde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl