Sangria du Coty (15) verder als fokmerrie

Roger-Yves Bost heeft het pensioen aangekondigd van de 15-jarige Sangria du Coty (v. Quaprice Bois Margot). De merrie hoeft niet meer in de sport te presteren en wordt ingezet als fokmerrie. Bost: ''Ik krijg een brok in mijn keel als ik aan deze prachtige merrie denkt, maar ik ben heel blij dat ik verder kan met haar toekomstige veulens.''

Bost brengt de merrie al sinds oktober 2014 op internationale wedstrijden uit. In 2015 debuteerde de combinatie op 5*-wedstrijden. In 2017 maakten ze op het EK in Göteborg deel uit van het Franse team. Een jaar later liep de merrie bij de CSIO5* in Rome een blessure op, waardoor ze niet deelnamen aan het WK in Tryon. Het jaar daarop keerde het paar terug in de sport en wonnen ze de 4*-Grand Prix in Valencia.

Bron: Horses.nl/Stud for Life