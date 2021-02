GP Oliva Nova voor Epaillard, Schuttelaar op zeven

In de 2* GP over 1m45 ging de winst onder de Spaanse zon vanmiddag naar Julien Epaillard met Kosmo van Hof ter Boone (v. Arko). Beau Schuttelaar was met de negenjarige merrie Hulde G (v. Vigo D Arsouilles) de enige Nederlandse combinatie in de barrage. Na een balk eindigden ze op plaats zeven.

Ook de tweede plaats was voor Frankrijk: Harold Boisset deed met de KWPN-gefokte merrie Divine de La Roque (v. For Hero) bijna een seconde langer over de barrage en werd tweede. Derde was de jonge Belgische amazone Emilie Conter met Catokia 2 (v. Catoki).

Uitslag

Bron: Horses.nl