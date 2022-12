GP Oliva voor Ribas da Costa en Kassandra van ’t Heike

De in Limburg woonachtige Braziliaan Thiago Ribas da Costa heeft in de laatste week van de Autumn Mediterranean Equestrian Tour in Oliva de afsluitende Grand Prix gewonnen. Dat deed hij met zijn wondermerrie Kassandra van 't Heike (v. Eplaiser van 't Heike).

Zeven van de vijftig deelnemers aan het basisparcours van de 3* Grand Prix over 1,50m hielden de teller op nul en kwalificeerden zich voor de barrage. De barrage werd geopend door James Smith, die met Arkuga (v. Arko III) foutloos bleef in 38,10 seconden. Daarmee zette de Brit direct een scherpe tijd neer. Direct daarna was het de beurt aan Ribas da Costa. De Braziliaan stuurde de merrie behendig door de barrage en liet nergens steken vallen. Met 36,28 op de teller verbeterde hij de tijd van Smith met ruim anderhalve seconde.

Ex aequo

Van de daaropvolgende vijf barragekandidaten deed Taizo Sugitana nog een serieuze poging om Smith van de tweede plek te rijden. Met Quincy (v. Quaid I FRH) passeerde hij de finish foutloos in 38,10 en dat leverde hem uiteindelijk een gedeelde tweede plaats met Smith op.

Uitslag.

Bron: Horses.nl