GP-paard Elzas naar Derin Demirsoy

Giulia Martinengo Marquet heeft afscheid genomen van haar internationale Grand Prix-paard Elzas (Diamant de Semilly x Cornet Obolensky). De dertienjarige KWPN'er is het nieuwe paard van Derin Demirsoy. Met Martinengo Marquet in het zadel werd Elzas onder andere tweede in de CSI5* Longines Grand Prix in Lausanne.

In 2019 stuurde de Italiaanse amazone de ruin ook naar de vijfde plaats in de CSIO5* Rolex Grand Prix in Rome en samen vertegenwoordigden ze Italië op de Europese kampioenschappen in Rotterdam.

Bron: World of Showjumping