GP-paard Igor verkocht aan Evergate Stables

Andres Vereecke afscheid moeten nemen van zijn toppaard Igor van de Wittemoere (Cooper van de Heffinck x Orlando van de Heffinck). Via bemiddeling van Harrie Smolders en Axel Verlooy is de twaalfjarige BWP-ruin, net voor de olympische deadline, verkocht aan Evergate Stables van Jennifer Gates en Nayel Nassar.

De door Eric van Nieuwenhuyse gefokte Igor werd onder Andres Vereecke eind vorig jaar Belgisch indoorkampioen. Begin dit jaar won het duo in Münster zowel de GP-kwalificatie als de Grote Prijs. In november was er ook al winst in de vier sterren Grote Prijs van Luik. Daarnaast waren ze in de Grote Prijs van Reims vorig jaar mei ook beste.

Bron: Horseman/Horses.nl