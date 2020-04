GP-paard Joli Jumper naar Amerikaanse jeugdamazone

Oakland Stables van Darragh Kenny heeft afscheid genomen van Joli Jumper (Eldorado van de Zeshoek x Action Breaker). De elfjarige BWP-ruin gaat zijn carrière voorzetten onder de Amerikaanse amazone Rosalie Biedron (19).

Joli Jumper begon zijn internationale carrière onder Emanuel Andrade. In de gedwongen veiling van zijn paarden in februari 2019 werd de ruin voor 228.000 dollar verkocht. Vervolgens sprong Joli Jumper onder het zadel van Jack Towell. Die reed hem onder andere in het 1,60 m. van Spruce Meadows naar de tweede plaats.

Bron: Horses.nl