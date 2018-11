GP-paard Just a Gamble voortaan onder Adrienne Sternlicht

De negenjarige Toulon-dochter Just a Gamble is verkocht, dat maakte Stal T&L aan Galop.be bekend. Frederic Vernaet geeft de teugels van de bruine merrie over aan de Amerikaanse amazone Adrienne Sternlicht.

Onder de Belgische ruiter was Just a Gamble tot op het hoogste niveau succesvol. Afgelopen september bracht Vernaet de merrie in Brussel voor het eerst uit op 5*-niveau en eindigde toen op de twaalfde plek in de Grand Prix. Daarvoor maakte het duo ondermeer in mei deel uit van het team dat in Linz de Nations Cup-wedstrijd won en eindigden ze in de top 5 in de Grand Prix in Lons le Saunier.

Toulon

Just a Gamble zal voortaan in de ring verschijnen met Sternlicht. De 25-jarige amazone had al twee Toulon-nakomelingen in haar stallen, Toulago waarmee ze verdienstelijk op 1,60m-niveau rijdt en Fantast van het Indihof waarmee ze succesvol op 1,55m-niveau uitkomt.

Bron: Galop