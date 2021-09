GP Riesenbeck voor David Will met Quentucky Jolly

In de Grote Prijs van Riesenbeck was David Will vanmiddag niet te kloppen met Quentucky Jolly (v. Nirvana V). Het Duitse duo, dat gisteren ook al de 3*-rubriek over 1,50m won, zorgde vandaag met een razendsnelle en foutloze barragerit dat ook de zege van de 3*-GP over 1,55m in eigen land bleef. Marc Houtzager zorgde voor het beste Nederlandse resultaat in deze rubriek, maar kreeg in de barrage acht strafpunten met Sterrehof's Edinus (v. Padinus) en viel daarmee net buiten de prijzen.

Er mochten in totaal 17 combinaties terugkomen voor de barrage van de Grote Prijs en Will was met de zeventienjarige ruin de enige, die onder de veertig seconden bleef. Met deze tijd was hij zelfs ruim twee seconden sneller dan Lillie Keenan, die met Skyhorse (v. Calvaro) op de tweede plaats eindigde met haar foutloze barrage in 42,14 seconden.

Top vijf

De top drie werd compleet gemaakt door Nicola Philippaerts, die met Gijs (v. Kasmir van Schuttershof) een foutloze barrage reed in 42,98 seconden. Wilm Vermeir volgde met IQ van het Steentje (v. Toulon) met een foutloze rit in 43,25 seconden op de vierde plek en HOlger Wulschner maakte met Diamant de Plaisir de top vijf compleet met een ronde in 43,61 seconden.

Houtzager

Houtzager was de enige ruiter voor Nederland die foutloos door de basisomloop kwam. Hij kreeg met Edinus acht strafpunten in de barrage waarmee hij uiteindelijk op de zeventiende plak eindigde.

Uitslag

