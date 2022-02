GP van CSI2* De Peelbergen in handen van Edward Levy, Bart Lips vijfde

In een barrage van tien deelnemers was het Edward Levy die met Rebeca LC (v.HH Rebozo) de GP van het CSI2* concours in Kronenberg aan het langste eind trok. Zijn tijd van 35.26 was genoeg om de rest de tanden op stuk te laten bijten. Jens Fredricson met Markan Cosmopolit (v.Cohiba 1198) en Rolf-Görang Bengtsson met Zuccero (v.VDL Zirocco Blue) wisten beslag te leggen op de plaatsen twee en drie.