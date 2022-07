GP-winnaar Remco Been: ‘Holland is de ‘King van de stal’

Remco Been en Holland van den Bisschop (v. Heartbreaker) wonnen zondagmiddag op CSI Ommen de Grand Prix van het Vechtdal. Als voorlaatste stuurde de ruiter de ruin de piste binnen en zoals de mede-eigenaar van Holland, Eric Wiefferink, zegt: “Als die twee in de barrage zitten, dan moet je van goede huizen komen om daarvan te winnen.”

“Als je hier binnenrijdt dan denk je wel even: ‘Donders wat veel mensen’. Dan wil je wel graag winnen”, vertelt Remco Been lachend.

De King

Het is alweer de negende Grote Prijs die Remco Been en Holland samen wonnen. “Holland is vijftien en nog top in orde. Ik ben hem als zevenjarige gaan rijden, begonnen in het 1,10m. Hij was spooky en niet makkelijk, maar hij wilde foutloos springen. Waar zijn limiet was wist ik niet, hij groeide er gewoon in. Een goed paard moet je maken, zeggen ze wel eens. Je moet een team zijn met je paard, ik durf wel te zeggen dat we dat zijn. Holland is de ‘King van de stal’. Als ik hem niet had gehad, zou ik niet zoveel hebben gewonnen.”

Once-in-a-lifetime paard

De ruiter uit Wierden, werkzaam op de stal van Holland’s andere eigenaar Hank Melse in Winterswijk, prijst zich gelukkig dat Holland van de Bisschop nooit verkocht werd. Het is een once-in-a-lifetime paard voor hem, een paard dat een carrière van een ruiter verandert. “We verzorgen natuurlijk alle paarden zo goed mogelijk, maar Holland krijgt wel een ‘special treatment’. Extra suikerklontjes en ik knuffel ook altijd even met hem.”

Bron: Persbericht