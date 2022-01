GP-winst voor Laura Chapot en Chandon Blue in Wellington

Laura Chapot was gisteravond in Wellington goed op dreef met Chandon Blue (v. Chacco-Blue) en schreef de nationale Grand Prix in de serie Saturday Night Lights op haar naam. De amazone is lekker op dreef in Wellington, eerder deze week won ze met Thornhill Kate (v. Courage II) ook al de nationale 1,40m-rubriek.

De overwinning met Chandon Blue was extra bijzonder voor de amazone, want ze had de ruin langere tijd niet uitgebracht omdat ze afgelopen jaar haar arm gebroken had en geopereerd moest worden. “Hij was erg enthousiast vandaag, maar hij was ook gewoon blij dat hij weer in actie mocht komen”, vertelde Chapot na afloop. “We werken niet te hard met hem, maar hij geniet er zo van dat ik het wel leuk vind om hem uit te brengen in rubrieken waar hij goed tot zijn recht komt. Dat het nu allemaal zo samen komt nadat we er een tijd uit waren is extra bijzonder.”

Top drie

Chapot en Chandon Blue zetten de winnende tijd neer van 34,485 seconden in de barrage en ze werden gevolgd door Shane Sweetnam met James Kann Cruz (v. Kannan) met 35,728 seconden op de klok. Nicholas Dello Joio maakte met Cornet’s Cambridge (v. Balou du Reventon) de top drie compleet met een foutloze barrage in 36,33 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl/PBIEC