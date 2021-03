GP winst voor Piergiorgio Bucci in Vilamoura

De Italiaan Piergiorgio Bucci won met een seconde voorsprong het 1.50 in Vilamoura met Cochello (v. Casall). Het duo had slechts 35,04 seconde nodig voor het barrageparcours.

Plaats twee was voor de Duitse amazone Finja Bormann. In een tijd van 36,06 seconde kwam zij foutloos over de finish met Clippo 3 (v. Casall). Juliette Faligot zat haar op de hielen en finishte in 36,29 seconde. Faligot reed de merrie Arqana de Riverland (v. Cornet Obolensky).

De andere drie combinaties die zich hadden geplaatst voor de barrage, kregen vier strafpunten.

Bekijk hier de volledige uitslag.