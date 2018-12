GP-zege Opglabbeek voor Michael Greeve met Big Star jr KZ

Michael Greeve sloot de wedstrijd in Opglabbeek met Big Star Jr KZ zondag af met een overwinning in de Grand Prix. Het duo, dat vier weken geleden ook al een 1,50m-rubriek won op het Sentower Park, was een halve seconde sneller dan de concurrentie in deze 1,45m-GP.

Greeve was met de Big Star-zoon de enige Nederlandse combinatie in de barrage en een van de drie buitenlanders in de top drie.

Tweede plek

Michael Hughes kwam met Jackson vd Bisschop het dichtst bij de tijd van Greeve, maar was met iets meer dan een halve seconde verschil niet snel genoeg om de rubriek te kunnen winnen. Vrijdag won de Amerikaan de 1,35m-rubriek met de ruin, die in het verleden ook onder Stefanie van de Brink in de ring verscheen en zondag eindigde hij op de tweede plaats.

De Britse Ellen Whitaker maakte met Jack Van’T Kattenheye (v. Diabeau) de top drie compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl