GP-zege voor Farrington en Sanne Thijssens Orafina

Kent Farrington en Orafina (v. For Fashion) hebben afgelopen weekend de Grand Prix op hun naam geschreven op het Palm Beach International Equestrian Center in Florida. Donderdag won het duo, dat pas sinds kort een combinatie vormt, ook al de 1,40m-rubriek in Palm Beach.

“Leon Thijssen zei dat hij een paard had waarvan hij dacht dat ik haar leuk zou vinden en dat bij me paste omdat ze buitengewoon voorzichtig is”, aldus Farrington over zijn nieuwe aanwinst, die eerder door Sanne Thijssen internationaal werd uitgebracht in de Youngster-Tour. “De plannen zijn om haar rustig verder op te bouwen zoals we altijd doen. Zorgen dat ze goede ervaringen opdoet en haar de tijd geven om te groeien. Dit was in ieder geval al een hele geweldige eerste stap.””

Uitslag

Bron: Persbericht