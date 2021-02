GP-zege voor Jack Ansems, Eric van der Vleuten derde

Jack Ansems pakte zojuist met Fliere Fluiter (v. VDL Zirocco Blue) de overwinning in de Grand Prix in Opglabbeek. Ansems was met zijn foutloze barragerit net iets sneller dan Rolf-Göran Bengtsson, die tweede werd. Eric van der Vleuten en Wunschkind (v. Casall) zorgden voor het tweede succes voor Nederland in deze rubriek en maakten de top drie compleet.

Ansems en Bengtsson waren aan elkaar gewaagd in de barrage van deze 2*-Grand Prix over 1,45m en finishten met een heel klein verschil in tijd. Ansems galoppeerde met de elfjarige schimmelmerrie over de eindstreep met 37,67 seconden op de klok en Bengtsson kwam met Ermindo W (v. Singapore), waarmee hij afgelopen augustus de Zweedse Kampioenschapen won, in 37,73 seconden aan de finish.

Top vijf

Van der Vleuten was met Wunschkind met zijn tijd van 39,40 seconden een stuk langzamer dan Ansems en Bengtsson, maar was op zijn beurt weer meer dan een seconde sneller dan Ricardo Valadas Coelho. De Portugese ruiter zat in het zadel van Havel van de Wolfsakker Z (v. Hos d’O) en werd vierde. De Canadese amazone Anne Claire Breton en Casse-Tout Z (v. Clinton) maakten de top vijf compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl