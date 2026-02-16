Grand Prix-debuut levert Vogel en Cardentos meteen winst op

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Grand Prix-debuut levert Vogel en Cardentos meteen winst op featured image
Richard Vogel met Cardentos. Foto: Andrew Ryback Photography
Door Savannah Pieters

Richard Vogel heeft opnieuw bewezen over uitzonderlijk talent te beschikken. De Duitse topruiter debuteerde in Ocala met de negenjarige Holsteiner hengst Cardentos (v. Cardento) en sloot dat optreden zondag af met winst in de tweesterren Grand Prix over 1.45m.


