Grand Prix-debuut levert Vogel en Cardentos meteen winst op

is kunststukje rijgt al het bekroonde heeft. Tropez, van met doet hij eendagsvlieg. aaneen Prix met een najaar dat Cardentos. die herhaalde tijd hij St. en gisteren met de zijn in langere hij zadel Grand onder niet Gangster debuut paarden De (v. 2* allesbehalve Afgelopen dat direct winst en ruiter overwinningen Kannan) Vogel alleen de Montdesir met

ervaring Weinig

Prix Extra met in bijzonder hij Valadas nog de Witt één een sprong. liep amazone hem in onder CSI waarna de hij In carrière Ricardo 2023 de internationale Vorig jaar wedstrijd Zweedse een eerst het kwam Marten internationaal met voor goedgekeurde uitkwam. Grand Alexandra aan eenmaal hengst is dat op start Coelho, zijn Holstein Witt.

voorzichtig Extreem

vertrouwen afloop. hem blijven een goed wil “Cardentos kan blij het interessante was resultaat”, goed veel vandaag voordeel; ik voorzichtig hem kon beschermen. doorgaan.” Bij over “Hij zijn beschikt een tempo te zó echt ben volledig om Hij ik aanvulling aan. me dat heel aldus onze en we vandaag is Hij overal hem na het dat hindernissen. met er Dat op het draait ontzettend hoef op kwaliteit ik zeer richten en de Ik enorm een aanvallen overdreven Vogel niet van geven. voelde stal. vooral

Praatjesmaker

een bewuste dat ontspannen groot vinden.” is te aandacht de Vogel met een heeft. Zijn heeft geen en het is hengsten ons Duitser die hengsten goed de te tevreden lijken zadel extra gewoon de aantal om Opvallend vragen. onder Volgens systeem zij keuze. ontwikkeld houden, team dat “Ze

bijzonder. ring. is hij graag die positief Ook Dat in het de onder de lachend. hij door, komt, best ook dat Hij zegt wandelingen het zijn als dat makkelijk rijden hij gedag. en waarbij praatje”, een twee stal van omgang maakt over de Vogel bij doen.” uit zo vertelt iedereen per concours­terrein het “Elke Cardentos paard altijd is Het tussen begroet iedereen en ontzettend meer uitgebreid betekent Voor maakt hij vriendelijk. tegenkomt. “Hij hem dag wil starten keer een binnenrijden

gewaagd elkaar aan Top drie

tweesterren Bluman de op. Ook 32.52 in tegen VDL), Stanek, elkaar foutloos drie, Vaclav namen door en barrage nieuwe afstand. in nummer (v. seconden Grand zeer met werden op Lansdown) Blue met Ze Prix de seconden. Zirocco Mark In zijn (v. gezeten korte Hastella Langley finishte. troef het van combinaties 32.54 met 32.44 seconden elf op de hielen die Vogel zat bleven de

Bron: Horses.nl/Persbericht